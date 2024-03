Luciana Gimenez e Alexandre Frota - Reprodução/Youtube

Luciana Gimenez e Alexandre FrotaReprodução/Youtube

Publicado 15/03/2024 10:55

Rio - Alexandre Frota, de 60 anos, revelou que gostou da experiência que teve na indústria pornográfica. Durante o podcast "Bagaceira Chique", apresentado por Luciana Gimenez, o ex-deputado federal falou sobre o período. "Adorei! Foi uma época que estava perdido e pensei em fazer alguma coisa para ganhar dinheiro e que me desse prazer. O que me dá prazer? Sexo!", disse.

fotogaleria

No podcast, o ex-ator disse que os filmes eram muito bem produzidos e, por isto, mereciam um Oscar. ''Se eu estivesse lá fora, tinha ganhado um Oscar pela qualidade dos filmes que fiz. Eram diferentes daquele filme normal. Eu fiz filmes com requintes de produção, com investimento. Exigia muitas coisas do produtor, casa, atrizes mulheres e cabeleireiro. Vim com essa bagagem de produção".

Alexandre contou, ainda, como iniciou no ramo. "Eu procurei uma produtora, entrei e falei 'quero filmar' , ele falou 'você nunca vai fazer isso, você fez novela das oito', e falei 'eu quero filmar' e acabei fazendo". O carioca também revelou suas exigências. "Não quero roteiro e eu vou escolher a atriz. E disse: tudo que eu fiz na vida real vamos fazer nos filmes", explicou.

Segundo Frota, ele não sofreu preconceitos no início, mas sim na época em que se candidatou a deputado federal. "Eu fui julgado quando quis entrar para a política. Foram revirar e começaram a julgar". Ele aproveitou e se defendeu das críticas. "O problema é que eu não fiz nada de errado. Não criei nenhum tipo de problema para ninguém", falou.

O ex-ator teve trabalhos fora da cena pornô. Ele iniciou a carreira na TV Globo com a novela "Livre para Voar", em 1984. O auge da trajetória de Alexandre na televisão foi na novela 'Sassaricando', de 1987, quando fez par romântico com Claudia Raia, com quem se casou pouco tempo depois. Voltou à TV em 2001 para participar do reality show "Casa dos Artistas". Entrou para a política em 2018 como filiado do Partido Social liberal(PSL), antiga sigla de Bolsonaro. Hoje é filiado ao Partido Democrata Trabalhista(PDT), de Ciro Gomes, na cidade de Cotia (SP).