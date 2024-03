João Silva participa de evento na Zona Sul do Rio - Webert Belicio / Agnews

Publicado 15/03/2024 09:31 | Atualizado 15/03/2024 09:40

Rio - João Silva anos, falou sobre o estado de saúde do pai, Fausto Silva durante uma evento no Copacabana Palace na noite desta quinta-feira (14). O apresentador de 73 anos está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde foi submetido a um transplante de rim, no último dia 26. Nesta semana, o veterano da TV passou por um processo de embolização, processo cirúrgico realizado para interromper o fornecimento de sangue em uma parte do corpo. Ele ainda aguarda pelo início do funcionamento do órgão.