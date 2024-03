Faustão passa por cirurgia de transplante de rim - Reprodução / Instagram

Faustão passa por cirurgia de transplante de rimReprodução / Instagram

Publicado 14/03/2024 20:37 | Atualizado 14/03/2024 20:43

Faustão passou por um novo procedimento nesta semana. O famoso fez uma embolização, processo cirúrgico realizado para interromper o fornecimento de sangue em uma parte do corpo. O apresentador havia passado por um transplante de rim em fevereiro, porém o órgão ainda não está funcionando como esperado.

Segundo boletim médico divulgado pela assessoria do apresentador nesta quinta-feira (14), o procedimento foi bem-sucedido. O intuito da realização é resolver questões linfáticas que estavam atrasando a recuperação do famoso. Faustão segue internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, sem previsão de alta.

O apresentador, que já havia passado por um transplante de coração em 2023, foi transplantado novamente apenas um dia após dar entrada no hospital. Ele estava na 13ª posição da lista de espera por um novo rim, de acordo com dados da Central de Transplantes do Estado de São Paulo.

Porém, o órgão declarou que Faustão foi inserido na fila no início de fevereiro e, seguindo as resoluções estaduais, recebeu o transplante no final do mesmo mês. Aos 73 anos, o apresentador permanece hospitalizado enquanto aguarda o funcionamento adequado do rim transplantado.