Viih Tube revela primeira palavra dita pela filha, LuaReprodução

Publicado 14/03/2024 19:58 | Atualizado 14/03/2024 20:07

Viih Tube compartilhou os motivos que a levaram a interromper a amamentação de sua filha, Lua Di Felice, que está prestes a completar um ano. A parceira de Eliezer revelou que seu desejo era amamentar a criança até os dois anos. Porém, ela enfrentou dificuldades no processo.

A ex-BBB explicou que enfrentou um grande desafio ao tentar seguir amamentando Lua. “Passei um super perrengue com a amamentação”, começou ela. “Eu amamentei a Lua até seis meses. Confesso que mais difícil do que não ter amamentado mais, foi meu próprio psicológico”, revelou.

Ela relatou como se sentia pressionada a continuar, até chegar a um ponto de esgotamento emocional. “Eu me cobrava tanto para amamentar mais que cheguei ao meu limite”, declarou a famosa no “Desabafos da Mamãe Tube”, nova atração do seu canal do YouTube.

Porém, por fim Viih Tube decidiu parar de amamentar. “Ela berrava no peito de fome, até perdia o fôlego e eu via que estava fazendo mais mal do que bem para minha filha. Ela não queria o peito, queria a mamadeira. Ela já estava com 80% de fórmula, porque eu não produzia leite suficiente”, contou ela, revelando que assim mudou a alimentação da pequena.