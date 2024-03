Naldo - Reprodução do Instagram

Publicado 14/03/2024 18:16 | Atualizado 14/03/2024 18:17

Durante uma viagem do Rio de Janeiro para São Paulo, Naldo Benny enfrentou um contratempo ao ficar sem gasolina no meio do caminho. Demonstrando habilidade para resolver problemas, o cantor revelou que precisou criar o próprio combustível e até levantar seu carro do chão com as próprias mãos.



Nas redes sociais, Naldo compartilhou detalhes do ocorrido. “Hoje eu ando de Porsche e eu quis testar o carro nessa pista que o radar vai até 120. Eu meti 490 dentro dessas quase duas horas [que o aparelho não funciona], sem pena [...] Só que me desliguei dessa questão do combustível e acabou”, revelou o cantor.



Em seguida, ele contou que a falta de postos próximos o levou a uma solução inusitada: “Misturei azeite [...] água oxigenada, água [comum] e mijei dentro”, contou. “Soprei forte dentro do tanque e joguei o combustível que eu criei”, revelou. “Consegui levantar [o Porsche] com as duas mãos [...] e sacudi”, afirmou o artista,



Utilizando a mistura improvável de ingredientes, Naldo declarou ter feito o carro voltar a funcionar. “Fui pra dentro do carro, pensamento positivo, foquei, liguei o carro e pegou, gente”, garantiu. Nos comentários, o relato do cantor do hit “Love, Love” divertiu os internautas.





“Dessa vez ele não está mentindo. Passei bem na hora desse acontecido” brincou um usuário. “Ele conseguiu andar a 490 km/h e ainda fez a própria gasolina. Aprendam”, escreveu outro, declarando o famoso “insuperável”. “Vamos todos pegar essa receita da gasolina”, sugeriu um terceiro. “Ele esqueceu de falar que quando tocou o telefone, ele acordou. Era o despertador”, afirmou mais um.