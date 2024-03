Juliana Xavier fala sobre polêmica envolvendo Caio Castro e Gabriel Medina - Reprodução/Instagram

Juliana Xavier fala sobre polêmica envolvendo Caio Castro e Gabriel MedinaReprodução/Instagram

Publicado 14/03/2024 17:41

A ex-Puxadinho do BBB 24, Juliana Xavier, enfrentou um grande contratempo durante uma viagem à Itália, na Europa. A famosa teve seus pertences roubados, resultando em um prejuízo estimado em R$ 100 mil. A maquiadora compartilhou detalhes do incidente após o furto.

Em entrevista à colunista Mariana Morais, Juliana Xavier revelou que o roubo ocorreu enquanto ela e suas amigas estavam fotografando em uma vila. O grupo teria deixado o carro com todas as bagagens desacompanhadas, próximo a alguns homens suspeitos, mas não desconfiaram de nada.

A modelo e maquiadora relatou que ao retornarem para o carro, encontraram tudo roubado, incluindo seu passaporte. "[Roubaram] tudo que eu tinha levado pra viagem [...] e também levaram todo o material de trabalho da minha amiga fotógrafa e dessa minha outra amiga”, contou.

Após o roubo, Juliana buscou ajuda da polícia local, mas, para sua surpresa, foi ignorada. “Eu tinha a localização exata de onde eles iam, porque o meu fone de ouvido estava dentro de uma das malas. Mas a polícia não ia atrás", desabafou. Os policiais chegaram a orientar que as garotas perseguissem os bandidos, como realmente fizeram.

Juliana e suas amigas então tentaram seguir os suspeitos. “Esperava que eles fossem despejar as malas, com pelo menos o passaporte e as roupas em algum dos locais. Mas eles não fizeram isso", afirmou. De volta ao Brasil, ela expressou sua gratidão ao consulado brasileiro: "Foi muito bom ver que o meu país, mesmo eu estando fora dele, tem me dado assistência", revelou ela.