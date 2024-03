Ana Paula Siebert fala sobre desejo de fazer procedimento estético - Reprodução/Instagram

Publicado 14/03/2024 13:02 | Atualizado 14/03/2024 13:08

Ana Paula Siebert, casada com Roberto Justus, abriu o jogo sobre o desejo de fazer novos procedimentos estéticos. A influencer abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e tirou dúvidas dos seguidores.

"Fez botox? Tá com muita bochecha", perguntou um internauta. "Não fiz nada na bochecha", respondeu Siebert. No entanto, ela revelou que gostaria de realizar um procedimento estético na região dos olhos. “Eu falei pra vocês que minha pálpebra está me incomodando um pouquinho. Tenho vontade de fazer, mas ainda não marquei. Não vou nada nos próximos dias”, esclareceu.

Ainda no Instagram, Ana Paula foi questionada sobre seu casamento com Justus. "Ana, está tudo bem com você e o Roberto? Tô achando estranho o sumiço dele após a sua viagem", perguntou outro. Em seguida, a influencer publicou uma foto ao lado do marido e declarou: "Nosso jantar hoje".