Jade Picon revela cantada inconveniente que recebeu durante viagem - Reprodução/Instagram

Jade Picon revela cantada inconveniente que recebeu durante viagemReprodução/Instagram

Publicado 14/03/2024 09:08 | Atualizado 14/03/2024 09:13

De férias em Los Angeles, Estados Unidos, Jade Picon usou suas redes sociais nesta quinta-feira (14) para contar que recebeu uma cantada "inconveniente" que recebeu durante a viagem.

A influencer relatou o desconforto com a abordagem do homem em vídeo publicado nos stories do Instagram. "Não seja o tipo de homem que é inconveniente. Meu Deus do céu, veio um homem aqui, tocou no meu ombro, queria me levar para sair, eu falei que não. Ele olhou para minha cara e falou assim: 'É uma pena que você não sabe quem eu sou. Me falou isso achando que eu fosse falar tipo: 'Quem é você?'", contou Jade.

"Que insuportável essas situações... Aí, ficou aqui insistindo e eu falando que não queria, e falou: 'Você não sabe o que está perdendo'", acrescentou.

“Bom que hoje eu tenho mais maturidade para lidar com situações como essa, porque chega a ser assustador a falta de noção”, escreveu na legenda. “Falou como se o fato de ‘ser alguém’ fosse mudar a minha percepção do quão invasivo e ridículo ele foi. Haja paciência e forma para nós, viu… ainda me chamou de grossa”, completou.