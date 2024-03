Corpo de Tim Maia pode ser exumado para novo exame de DNA - Foto: Reprodução

Corpo de Tim Maia pode ser exumado para novo exame de DNAFoto: Reprodução

Publicado 14/03/2024 09:05 | Atualizado 14/03/2024 10:11

A história do DNA solicitado pelo coreógrafo Rodrigo Rezende para ser comprovado se realmente ele é filho biológico de Tim Maia ganhou um novo capítulo. A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que o corpo do artista, morto no dia 15 de março de 1998, pode ser exumado para a realização do exame.



Em outubro de 2021, o coreógrafo solicitou na Justiça do Rio de Janeiro o pedido de reconhecimento de paternidade para descobrir se o artista é seu pai biológico. No entanto, o único filho biológico do artista, Carmelo Maia, recusou-se a fornecer o material genético do pai para que o exame fosse realizado.



Na época, o dançarino revelou suspeitar que seja filho de Tim Maia, pois sua mãe, que também era dançarina, viveu um relacionamento com o grande nome da música brasileira. "Tenho elementos que me levam a crer que ele é o meu pai. Estou solicitando, mas o filho negou. Não existe ninguém querendo oportunidade. Se der positivo, ok, mas se der negativo, ok também", declarou ele na época.



De acordo com documentos obtidos por esta coluna, os advogados de Rodrigo solicitaram na Justiça que o teste de DNA fosse realizado com o material genético que já foi retirado do fêmur do cantor. Em 2012, uma ação para reconhecimento de paternidade também foi realizada por Rafaela Soares Campos, que na ocasião deu negativo.



A ação pede que cópias dos arquivos digitais do Laboratório de Genética da UERJ para a realização da análise comparativa sejam enviados para o laboratório escolhido pela Justiça e não apenas as amostras dos restos mortais.



A ideia era evitar uma nova exumação, mas não se sabe o que aconteceu com o material, armazenado na UERJ e confirmado pela UFRJ. Tudo por que, o que é informado é que será necessária uma nova exumação dos restos mortais do cantor, e nada mais é falado sobre.

O laboratório não informa se o material não serve mais para exame científico ou se foi "perdido" de alguma forma.