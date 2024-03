Hariany Almeida fala sobre suposta briga com Virgínia - Reprodução/Instagram

Publicado 14/03/2024 08:27 | Atualizado 14/03/2024 08:31

Hariany Almeida, namorada de Matheus Vargas e nora do cantor Leonardo, se pronunciou sobre boatos de uma suposta briga com Virginia Fonseca.

Nos stories do Instagram, a ex-BBB foi questionada na última quarta-feira (13) sobre a convivência com a influencer, que é casada com Zé Felipe. "Você e a Virginia estão brigadas? Como está a relação de vocês", perguntou um internauta.

"Queria entender a teoria que vocês criam. Essas notícias que saem é tudo mentira, povo inventa as coisas por engajamento, e eu já sei que tudo que envolve a família do Matheus dá o que falar. Então, fico calada na minha, mas é chato, viu? Haja paciência", reclamou a modelo nas redes sociais.

Vale lembrar que o relacionamento de Hariany e Matheus começou no fim do ano passado. Os dois se conheceram quando a ex-sister participou da gravação de um clipe do cantor sertanejo e eles engataram um romance.

