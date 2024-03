Leidy Elin apelida Davi de 'Julietto' - Reprodução/Globo

Leidy Elin apelida Davi de 'Julietto'Reprodução/Globo

Publicado 14/03/2024 11:56 | Atualizado 14/03/2024 12:03

Leidy Elin analisou os atritos que teve com Davi nos últimos dias. Durante a festa do BBB 24 realizada na madrugada desta quinta-feira (14), a sister expôs o favoritismo do participante.

A carioca criou o apelido, em referência ao sucesso de Juliette Freire no BBB 21, durante uma brincadeira com Giovanna. Na conversa, Leidy pediu para a nutricionista citar o nome de um participante que não deseja manter contato após o fim do programa e ela escolheu Davi.

"E se ele for o Julietto?", perguntou Leidy Elin. "Problema dele, não quero na minha vida. Não vou querer, quero longe de mim. Desejo que ele seja muito feliz, realizado, sucesso, [ele] lá na Bahia e eu em Minas Gerais ou Rio de Janeiro", declarou Giovanna.

Em conversa com Lucas Henrique, a sister falou sobre seu confronto com Davi, que terminou com Lady jogando as roupas do brother na piscina. "Acho que enfrentei o Julietto aí, deu ruim. O Brasil me odeia por causa do Julietto", desabafou ela. "Estamos juntos aqui, então", afirmou Buda, que também teve conflitos com Davi.