Mãe de Marília Mendonça comete gafe e expõe crítica a Murilo Huff - Reprodução/YouTube/Instagram

Publicado 14/03/2024 11:23

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, agitou as redes sociais ao compartilhar um vídeo de um médico falando sobre o processo de emagrecimento da cantora, que foi uma de suas pacientes. No entanto, o especialista também dizia que a artista teve problemas no relacionamento com Murilo Huff.

O trecho trata-se de uma participação do Dr. Barakat no podcast "Inteligência LTDA". No vídeo, o profissional fala como o relacionamento de Marília e Murilo, que são pais de Léo, de quatro anos, afetou a saúde da cantora.

“Marília Mendonça foi um dos maiores cases da minha vida e um aprendizado mútuo. Ela já entrou no meu consultório [falando]: ‘Eu não vim aqui pra ficar bonitinha igual suas clientes, vim porque quero saúde'”, disse o profissional.

De acordo com o médico, Marília voltou a ganhar peso após o tratamento. “Acho que ela não sabia lidar com essa situação [de ter emagrecido e atingido seu objetivo], namorando, foi fazer plástica antes da hora e acabou engravidando. E, aí, a relação com o Murilo não era legal, ela se perdeu e voltou a engordar, aí veio a pandemia e ela voltou a me procurar”, completou.

Após a repercussão do vídeo, Dona Ruth decidiu excluir o vídeo de seu perfil no Instagram.