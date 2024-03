Deniziane começa terapia após eliminação do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Deniziane começa terapia após eliminação do BBB 24Reprodução/Instagram

Publicado 14/03/2024 10:42

Deniziane, também conhecida como Anny pelo público, revelou para os fãs que decidiu começar tratamento com psicólogo após a sua eliminação do BBB 24. Na noite da última quarta-feira (13), a ex-sister abriu o coração ao detalhar a sua primeira experiência na terapia.

"Hoje iniciei a terapia com um profissional. Parece que o cara pegou meu coração, fez uma limpeza espiritual e me colocou de volta no mundo. Eu nunca tinha feito terapia na vida, e sabia que precisava", relatou nos stories do Instagram.

"Tenho alguns traumas de relacionamento, de coisas que já passei. Eu sabia que uma hora ou outra eu ia ter que enfrentar isso. Conversando com ele, vi como tento ser forte o tempo todo e não coloco meus sentimentos para fora. É algo que preciso melhorar. Tenho que entender que não preciso estar bem o tempo todo", explicou.

"Acho que não me permito ser fraca porque sempre tento ser o ponto forte para outra pessoa. Tenho uma característica - vocês devem ter visto no programa - sou muito conselheira. Em relação a amizade, pego aquilo para mim, sou muito fiel às minhas amizades", completou ela.