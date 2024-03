Tadeu Schmidt se pronuncia após Leidy Ellen jogar roupas de Davi na piscina - Reprodução

Tadeu Schmidt se pronuncia após Leidy Ellen jogar roupas de Davi na piscinaReprodução

Publicado 14/03/2024 15:39 | Atualizado 14/03/2024 15:51

O perfil de Leidy Elin no Instagram, anteriormente derrubado, foi reativado nesta quinta-feira (14). Sua equipe publicou um extenso texto celebrando o retorno da trancista na rede social. Além disso, eles destacaram que as polêmicas dentro do BBB 24, referindo-se à briga com Davi, não justificam atos racistas.



No comunicado, os ADMs informaram que a conta foi recuperada "depois de 53 horas, 3 minutos e 19 segundos" inativa. Eles também aproveitaram para agradecer a compreensão e apoio dos fãs, além de alertar que é apenas um jogo, não cabendo o discurso de ódio. Nos comentários, internautas reagiram à volta da sister na rede social, dividindo opiniões.

"Que bom que a conta foi recuperada! E que fique bem avisado que se houverem ataques racistas a Leidy e eu vir, EU VOU EXPOR os racistas como sempre faço", alertou o ex-BBB Fred Nicácio. "Felizes que voltaram! Finalmente. Não gostar do jogo, das atitudes e personalidade dela dentro da casa não dá a ninguém o direito de ser racista", defendeu uma usuária.

"Que mentira (risos) desativaram pra ela não perder os seguidores dela", apontou uma internauta. "Vai sair com a maior rejeição do todos os BBBs", afirmou outra. "Leidy é a pior participante do reality", criticou uma terceira. "Abre as mensagens do direct para que vcs recebam as denúncias", pediu mias uma.



OS ADMs reforçaram o apelo para que as críticas não se transformem em crimes. “Sabemos que Leidy teve atitudes dentro do jogo que não agradaram muitas pessoas, mas pedimos para que vocês não usem isso como ferramenta de ataques racistas, discurso de ódio e ameaças”, enfatizou o comunicado.



“Conta denunciada, ameaças e crimes raciais… atrás da Leidy participante, tem uma menina incrível, de sorriso largo, sonhos, planos, com uma história de vida admirável e cheia de superações! [...] A melhor resposta para aqueles que não nos identificamos com o jogo, posicionamentos é o paredão, e não o crime”, alertaram, ressaltando que o BBB é um reality show.