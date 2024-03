MC Daniel e Emily Garcia - Foto: Reprodução

A influenciadora Emily Garcia agitou as redes sociais nesta quinta-feira (14) ao compartilhar uma foto ao lado de MC Daniel. Após incitar os internautas com o seu aniversário polêmico, agora a famosa deixou a web em alvoroço. Isso porque os seguidores já estão shippando a dupla e se questionando se existe um romance no ar.



Na legenda da publicação, Emily escreveu "O falcão", acompanhado de um emoji de foguinho. “É noixxxx, noite incrível, chama pra cantar na próxima (risos) brigado por tudo”, respondeu o funkeiro. Os seguidores então já começaram a especular sobre um possível romance. A empolgação foi tanta que até mesmo influenciadores entraram na “votação”.



“Acho que fiquei querendo eles dois juntos”, declarou uma usuária. “Essa daí é problema Daniel, sai fora o quanto antes”, brincou outro. “Me julguem, mas tô achando o Daniel mto bonito ultimamente”, reparou uma terceira. "Shippo", garantiu o influenciador Álvaro Xaro.



MC Daniel foi uma das atrações da festa de aniversário de Emily, que completou 23 anos e realizou o evento nesta terça-feira (12). O tema foi inspirado no filme "50 Tons de Cinza" e também contou com apresentações de Maiara e Maraisa, Manuh Batidão e Melody. A atração teve custo estimado em R$ 2 milhões e contemplou cerca de 400 convidados, incluindo celebridades.