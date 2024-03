Val Marchiori divide opiniões após detonar corpo de Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução

Val Marchiori divide opiniões após detonar corpo de Gracyanne BarbosaFoto: Reprodução

Publicado 14/03/2024 19:34

Val Machiori fez críticas contundentes ao corpo de Gracyanne Barbosa, durante a gravação de seu podcast "Hell Val". A socialite afirmou que musa fitness sequer seria uma mulher, pois seu físico, segundo ela, é de um homem. As declarações da famosa geraram polêmica e reações diversas nas redes sociais.



"Aquilo não é uma mulher, é um homem", afirmou Val Machiori, cujo comentário repercutiu nas redes sociais. “Se não gosta do corpo dela é só malhar diferente, ‘fia’”, criticou um usuário. “Maracujá de gaveta se acha”, detonou outro. “Todo mundo acha estranho, só a Val que não pode falar né?”, perguntou uma terceira. "Concordo com ela mulher tem que ter um corpo escultural não daquele jeito", defendeu mais uma.

Em meio às críticas da apresentadora, o ator Alexandre Frota, convidado do podcast, reforçou os comentários maldosos: “Dizem que o Belo gosta de homem, então… Tô brincando!”, disse o artista aos risos. Mas a famosa revelou estar falando sério sobre o corpo de Gracyanne.



A socialite seguiu criticando o físico da esposa de Belo, revelando como ela deveria ser. “Gente, mas é demais, tô falando sério. Porque não é nem uma mulher, parece um homem. Gente, se você vê ela de contas, não é uma mulher, é um homem. Eu não acho bonito. Acho que a mulher tem que ser feminina, tem que se cuidar, mas manter o corpo dela", afirmou a empresária.