Nego do Borel e Luiz Otávio Mesquita se enfrentam no Domingo LegalReprodução de vídeo

Publicado 04/03/2024 10:07 | Atualizado 04/03/2024 10:23

Rio - Nego do Borel e Luiz Otávio Mesquita se estranharam no palco do "Domingo Legal", do SBT, durante o quadro "Passa ou Repassa". Após trocarem provocações durante o programa, o funkeiro não se segurou, partiu pra cima do filho de Otávio Mesquita e o empurrou. Celso Portiolli ficou sem graça com a situação e ajudou a apartar a briga.

"Covarde, só sabe empurrar", disse Luiz. Os dois foram separados pelos demais participantes da atração e Celso. "Ih, caramba. Vem aqui. Você vem aqui pra brincar", disse o apresentador para o cantor, enquanto afastava ele do influenciador.

No Instagram, Nego deu sua versão sobre a briga com Luiz Otávio, em uma série de vídeos publicados no Instagram. O funkeiro disse que foi provocado pelo influenciador digital desde os bastidores da atração devido a sua performance na luta contra MC Gui no mês passado. Na ocasião, o cantor perdeu por nocaute técnico. Ao todo, a luta durou 1 minuto e 54 segundos.

"Estava a galera da luta lá. Esse cara me desafiou na luta, depois que ele acabou de lutar com o Thomaz (Costa). E o cara vem implicando comigo o tempo todo, jogando piadinha pra mim. Lá no camarim, o cara falou umas paradas e eu na minha, tranquilo, de boa, porque sempre cai a culpa em mim. Sei que sou o Nego do Borel, o 'cara polêmico' e tudo mais. Rola um montão de coisa também, as pessoas se aproveitam, tem racismo no meio, tem preconceito... Não estou me vitimizando, existe sim", iniciou.

"Então, é o seguinte: o caso não foi esse, mas eu na minha o tempo todo, esse Luiz Mesquita, que é filho do Otávio Mesquita, esse moleque, já estava jogando piadinha pra mim.... Ele me desafiou lá (na luta), 'quero lutar com o Nego do Borel' e tudo mais. Hoje (domingo), lá no SBT, o tempo todo, sempre quando ele podia, ele jogava piadinha pra mim. E eu quieto na minha, porque eu sei que tudo que acontece e tem o Nego do Borel, a culpa é minha.... No programa ao vivo, acabei de cantar e tal... Mano, ele pega o microfone, entra na coisa e começa a falar: 'aí Nego do Borel, te desafiei, você não aceitou o desafio e tal'", continuou.

Na sequência, Nego criticou o trecho da confusão que tem circulado nas redes sociais. "Pegam um pedacinho da parada, assim parece que eu parti para a briga. Que loucura. Porque vocês não pegam também a parte que ele fica lá falando que eu não aceitei o desafio dele? O cara no meio de um programa que não tem nada a ver com luta e fica o tempo todo me aporrinhando, me deixando nervoso. Eu tenho que controlar isso. A culpa é do Nego do Borel, como sempre. Então, você junta desde lá quando ele me desafiou até hoje no Celso Portiolli, antes de acontecer aquilo ali deu empurrar ele. As coisas que ele vem falando pra mim o tempo todo", concluiu.

Luiz Otávio Mesquita também usou sua rede social para se manifestar sobre a briga. O influenciador compartilhou o trecho do vídeo em que é empurrado por Nego do Borel e escreveu na legenda: "Só gostaria de lembrar, que foi ele que levou o Thomaz para me empurrar antes da luta, e agora a cena se repete, quero ver se ele tem toda essa "coragem" de resolver isso no Ringue como homem".

