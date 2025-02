Paolla Oliveira - Victor Chapetta /Agnews

Publicado 17/02/2025 09:43 | Atualizado 17/02/2025 11:23

Rio - Após anunciar que deixará posto de rainha de bateria da Grande Rio em 2026, Paolla Oliveira recebeu o carinho de amigos famosos através das redes sociais e foi elogiada por eles. A atriz de 42 anos falou sobre sua despedida do cargo, por motivo de trabalho e família, em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, e também no Instagram.

"Esse ano será meu último Carnaval como rainha de bateria da Grande Rio. Não tenho palavras para agradecer todo o carinho — e nos próximos dias vou falar muito sobre isso. Por enquanto, só sei que o coração tá pequeno e a emoção, gigante", escreveu ela em seu perfil.

Namorado de Paolla, Diogo Nogueira comentou: "Furacão". Outros famosos também reagiram à publicação e exaltaram a atriz. "Você fez um grande reinado, não tem como esquecer, vai deixar sua assinatura na avenida! Paolla, você será sempre Rainha", afirmou Cacau Protásio. "Entregando tudo e mais um pouco sempre. Sentiremos falta", disse Astrid Fontenelle. "Sempre iluminada", declarou Angélica. "Deusa. Brilha sempre!", destacou Marina Ruy Barbosa. "Deusa, para sempre rainha!", disparou Gabi Martins.







Paolla Oliveira estreou como rainha de bateria da Grande Rio em 2009 e permaneceu até 2010, quando deixou o posto. Em 2020, retornou à agremiação e manteve-se à frente da bateria até este ano. Durante sua trajetória, conquistou o título de campeã em 2022, com o samba-enredo "Fala, Majeté! As Sete Chaves de Exu!". No Carnaval de 2024, foi um dos destaques da Sapucaí ao desfilar com uma fantasia impactante, representando uma onça-pintada.



Além dos títulos e do reconhecimento por seu carisma na avenida, Paolla também enfrentou críticas. A atriz foi alvo de comentários sobre seu corpo ao exibir uma silhueta real e sem retoques. Apesar das pressões estéticas, se tornou um símbolo de aceitação e empoderamento.