Publicado 16/02/2025 21:45 | Atualizado 16/02/2025 21:49

Rio - Neste domingo (16), Wanessa Camargo participou da "Batalha do Lip Sync" no programa Domingão com Huck, onde enfrentou o cantor Belutti, da dupla com Marcos. Durante a atração, a cantora se pronunciou pela primeira vez sobre o fim do relacionamento com Dado Dolabella.

A cantora, que confirmou o término na última terça-feira (11), revelou ao apresentador Luciano Huck que precisava de um tempo sozinha para focar na carreira profissional. "O que eu posso dizer agora é que eu estou precisando de uma solitude, precisando de um pouquinho de solidão para pensar na minha vida", afirmou Wanessa.



"2024 foi um ano muito desafiador pra mim em todos os sentidos, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal, e foi tanto barulho, que eu precisava de silêncio. E, às vezes, silêncio é ficar um pouco sozinha, esperar esse momento pra saber que caminho seguir, quero muito ter um foco no trabalho”, encerrou.



Polêmica



Poucos dias após o término, Dado Dolabella foi visto na piscina de um hotel no Guarujá, São Paulo, acompanhado da atriz Renata Brás, amiga de Wanessa Camargo. A situação gerou especulações nas redes sociais, levando Wanessa a se manifestar na noite de quinta-feira (13) por meio dos stories do Instagram.



"Eu quero muito vir aqui também para esclarecer uma coisa que está afetando uma amiga minha, uma amiga querida minha e que a minha cumplicidade com ela, a minha verdade com ela é de anos, não é de agora: a Renata Brás, essa atriz maravilhosa e grande amiga, não tem nada de errado acontecendo, gente", afirmou.



A cantora ainda reforçou que não há motivos para especulações. "Ela é amiga minha, ela é amiga do Dado, além disso tem o Fabrício, que é o namorado dela, que também é nosso amigo. Está tudo bem, gente, está tudo certo. Não tem nada acontecendo que as pessoas possam estar achando, podem estar criando aí de história".