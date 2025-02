Sthefany Brito celebra quinto mês de vida do filho - Reprodução Instagram

Publicado 16/02/2025 15:54 | Atualizado 16/02/2025 16:18

Rio - Sthefany Brito, de 37 anos, comemorou o quinto mês de vida do filho caçula, Vicenzo, fruto do casamento com o empresário, Igor Raschkovsky, com uma festa temática inspirado no super-herói Flash. Com a presença do irmão, Kayky Brito, e de outros familiares, a atriz compartilhou, nas redes sociais, neste sábado (15), registros da celebração, e mostrou detalhes da decoração da festa.

fotogaleria

"E hoje comemoramos os 5 meses do nosso tutuco, nosso neném mais amado dessa vida! E o herói que veio cantar parabéns e correr muito pela casa foi o Flash, pra alegria do Enrico! Passem até o final pra ver quem ganhou o primeiro pedaço de bolo e a realidade da primeira foto", escreveu na legenda.

Internautas comentaram na postagem da artista. "Sthefany tem a família mais linda desse Rio de Janeiro", disse um. "Gente, como o tempo voa! Outro dia você estava com aquele barrigão lindo, e hoje já se passaram 5 meses. Uau. Felicidades para o pequeno", afirmou outro. "Parabéns para esse príncipe. Que Deus abençoe sempre", comentou mais um fã.

Além de Vicenzo, Sthefany e Igor também são pais de Enrico, de 4 anos. A atriz compartilha sua rotina de vida pessoal e profissional para os seus mais de três milhões de seguidores.