Fernanda Torres marca presença no Bafta, conhecido como Oscar britânico - Ben Stansall / AFP

Fernanda Torres marca presença no Bafta, conhecido como Oscar britânico Ben Stansall / AFP

Publicado 16/02/2025 16:12

Rio - Fernanda Torres brilhou no tapete vermelho do BAFTA Film Awards 2025, realizado neste domingo (16), em Londres. Acompanhada do diretor Walter Salles, a artista participou da cerimônia em apoio ao longa "Ainda Estou Aqui", que concorreu na categoria de Melhor Filme de Língua Não Inglesa. Apesar da expectativa, o prêmio foi concedido ao filme "Emilia Perez".



fotogaleria

Usando um vestido preto da Dior, Fernanda protagonizou uma cena afetuosa ao encontrar a atriz Pamela Anderson, a quem cumprimentou com beijos nas mãos e rosto, além de um caloroso abraço.



Mesmo sem estar indicada ao prêmio de Melhor Atriz no BAFTA, Fernanda celebrou o reconhecimento internacional de "Ainda Estou Aqui", que acumula mais de 30 prêmios e segue com indicações ao Oscar 2025 em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz. No longa, ela interpreta Eunice Paiva, mulher que lutou por justiça após a prisão, tortura e assassinato de seu marido, Rubens Paiva (Selton Mello), durante a ditadura militar no Brasil.



O filme aborda a trajetória de Eunice, mãe de cinco filhos, que se formou em Direito aos 48 anos e se tornou um símbolo na luta pelos direitos dos desaparecidos políticos e dos povos originários. Na fase mais avançada da vida, Eunice é interpretada por Fernanda Montenegro. Eunice faleceu em 2018, vítima do Alzheimer.