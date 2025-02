Alessandra Negrini tieta Memphis Depay e Jorge Ben Jor em festa - Reprodução / Instagram

Publicado 16/02/2025 19:59

Rio - Alessandra Negrini marcou presença no ensaio técnico da Gaviões da Fiel, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, e compartilhou registros dos bastidores da comemoração. Apaixonada pelo Corinthians, a artista aproveitou a festa para tietar duas grandes personalidades, o craque do time paulista, Memphis Depay, e o cantor, Jorge Ben Jor.



"Bonito ver os dois ídolos juntos! Quem é, é!", escreveu a atriz ao postar fotos ao lado dos famosos.



A celebração teve um motivo especial: o aniversário do jogador holandês, que reuniu amigos e fãs para comemorar a data com muito samba. Jorge Ben Jor foi a atração musical do evento, embalando a festa com seus clássicos.



Nos comentários, admiradores da atriz exaltaram o encontro e não economizaram elogios. "Sortudos são eles de estarem ao seu lado", comentou um seguidor. "Você é espetacular", acrescentou outro.