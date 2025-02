Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha - Reprodução do Instagram

Fátima Bernardes e Túlio GadêlhaReprodução do Instagram

Publicado 17/02/2025 08:42

Rio - Fátima Bernardes e o namorado, Túlio Gadêlha, seguem curtindo o pré-carnaval de Pernambuco. A apresentadora mostrou aos seguidores, neste domingo (16), registros da folia nas ladeiras de Olinda, ao lado do amado e de alguns amigos. Para a ocasião, o casal apostou em looks fresquinhos e bem colorido.

fotogaleria

"A cada dia mais gente nas ruas. O calor absurdo não afastou ninguém das ladeiras de Olinda. Que venha o Carnaval", escreveu Fátima na legenda.

Amigos da jornalista reagiram à publicação. "Amo esse casal se divertindo no carnaval de Recife, Olinda! Esse carnaval daí é diversão com as melhores letras e arte da vida", afirmou Vanessa da Matta. "Quanta animação, amiga", disse Sandra Annenberg. "Lindos", comentou Cinara Leal.