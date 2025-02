Xuxa Meneghel e Patrícia Abravanel - Gabriel Cardoso/SBT

Xuxa Meneghel e Patrícia Abravanel Gabriel Cardoso/SBT

Publicado 17/02/2025 19:54

Rio - Nesta segunda-feira (17), Xuxa Meneghel esteve nos estúdios do SBT em São Paulo para uma gravação especial do "Programa Silvio Santos", comandado por Patrícia Abravanel. A participação vai ao ar no dia 23 de março.