Maria Cavalcante é casada com o sertanejo Cristiano DeyvidReprodução/Instagram

Publicado 17/02/2025 22:44

Rio - Maria Cavalcante, de 25 anos, compartilhou um vídeo nesta segunda-feira (17) com a descoberta do sexo do primeiro filho que espera com o marido Cristiano Deyvid, de 34. A caçula de Tom Cavalcante será mãe de uma menina.

fotogaleria A gestação da influenciadora foi anunciada na última sexta-feira . "Vamos compartilhar um momento muito importante da nossa vida com vocês: Deus nos abençoou e Maria vai ser mamãe", disse Cristiano. "Estou grávida! Em breve a gente vai saber qual é o sexo do bebê, se é menino ou menina", completou Maria.

A influenciadora e o sertanejo oficializaram a união civil em cerimônia realizada no dia 8 de fevereiro, mesma data em que Maria Cavalcante completou 25 anos.