Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid esperam o primeiro filho Reprodução/Instagram

Publicado 14/02/2025 22:01

Rio - Maria Cavalcante, de 25 anos, revelou nesta sexta-feira (14) que está à espera do primeiro filho com o marido Cristiano Deyvid, de 34. A influenciadora e o sertanejo oficializaram a união civil em cerimônia realizada no dia 8 de fevereiro.

fotogaleria A gestação foi anunciada em um vídeo nas redes sociais. "Vamos compartilhar um momento muito importante da nossa vida com vocês: Deus nos abençoou e Maria vai ser mamãe", disse o cantor. Estou grávida! Em breve a gente vai saber qual é o sexo do bebê, se é menino ou menina", completou a filha de Tom Cavalcante.

Na legenda da publicação, os dois comentaram a nova fase. "A nossa história de amor acaba de ganhar um capítulo ainda mais especial. Estamos ansiosos para dividir o resto das nossas vidas com o nosso maior tesouro", escreveram.