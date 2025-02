Cacá Diegues - @abletras_oficial

Cacá Diegues@abletras_oficial

Publicado 14/02/2025 18:42 | Atualizado 14/02/2025 18:52

Rio - O Canal Brasil abre espaço em sua grade para uma homenagem a um dos maiores nomes do cinema brasileiro, Cacá Diegues, que morreu aos 84 anos, na madrugada desta sexta-feira, 14 de fevereiro, no Rio de Janeiro.

Hoje, a partir das 22h, serão exibidos o longa-metragem “Bye Bye Brasil”, um clássico do nosso cinema indicado à Palma de Ouro em Cannes, e uma entrevista ao programa “Sangue Latino”, de Felipe Nepomuceno. Amanhã, 15 de fevereiro, vai ao ar o longa “O Grande Circo Místico”, seguido de uma entrevista do cineasta sobre a produção dirigida por ele na atração “O País do Cinema: O Grande Circo Místico”, apresentado por Fabíula Nascimento.



Já o domingo, 16 de fevereiro, será inteiramente dedicado a Cacá com uma extensa maratona. O Canal Brasil exibe entrevistas do cineasta aos programas “Letras Brasileiras”, “O Bagulho é Doido”, “Preto no Branco”, “Tarja Preta”, “Sangue Latino”, “Cinejornal” e “Espelho”, este último apresentado pelo ator Lázaro Ramos.



Também integram a maratona os longas-metragens: “A Grande Cidade”, “Dias Melhores Virão”, “Deus é Brasileiro”, “Tieta Do Agreste”, “Orfeu”, “Bye Bye Brasil”, “O Grande Circo Místico”, “Xica Da Silva”, “O Maior Amor Do Mundo”, “Veja Esta Canção”, além da exibição de duas entrevistas ao programa Rolo Extra, apresentado por Pedro Bial - “Rolo Extra: Veja Esta Canção” (2005) e “Rolo Extra: Deus É Brasileiro” (2004).

Cacá Diegues deixa um legado para o cinema brasileiro



Carlos José Fontes Diegues nasceu em Maceió, Alagoas, em 1940. Aos seis anos, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Estudou Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio), onde fundou um cineclube e começou a produzir filmes amadores junto a colegas como Arnaldo Jabor. No início dos anos 1960, o grupo foi um dos precursores do Cinema Novo, movimento conhecido por criticar as desigualdades sociais no contexto da ditadura militar no país, ao lado de Glauber Rocha, Leon Hirszman, Paulo César Saraceni, Joaquim Pedro de Andrade e outros cineastas.



Entre sua extensa filmografia, estão “Cinco vezes Favela” (1962, episódio), “Ganga Zumba” (1964), “A Grande Cidade” (1966), “Os Herdeiros” (1969), “Xica da Silva” (1976), “Bye Bye Brasil” (1980), “Tieta do Agreste” (1996), “Orfeu” (1999) e “Deus é Brasileiro” (2003). Sete de suas obras também já foram escolhidas para disputar uma indicação ao Oscar, sendo o maior número alcançado por um cineasta brasileiro: “Xica da Silva”, “Bye Bye Brasil”, “Um Trem para as Estrelas”(1987), “Dias Melhores Virão” (1989), “Tieta do Agreste” e “O Grande Circo Místico” (2019).



Ao longo de sua carreira, o cineasta alagoano recebeu diversas homenagens em festivais nacionais e internacionais, como no Festival de Cannes, em 2018, com a exibição de seus clássicos, como “Quilombo” (1984), e no Prêmio Grande Otelo, em 2024, que celebrou o Cinema Novo e chamou ao palco os cineastas que deram vida ao movimento. Cacá Diegues ocupava a cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras (ABL) desde 2018.

Pai de Flora, Isabel e Francisco, Cacá era casado desde 1981 com a produtora Renata Almeida Magalhães, presidente da Academia Brasileira de Cinema.



Seu último filme, “Deus Ainda é Brasileiro”, sequência de “Deus É Brasileiro” (2003), tem estreia prevista para outubro deste ano.



Homenagem a Cacá Diegues no Canal Brasil



Programação especial - Sexta, 14/02, a partir das 22h



22h - Bye Bye Brasil (1980)



23h40 - Entrevista de Cacá Diegues ao programa Sangue Latino



Programação especial - Sábado, 15/02, a partir das 22h



22h00 - O Grande Circo Místico (2018)

23h45 - O País do Cinema: O Grande Circo Místico



Maratona Cacá Diegues - Domingo, 16/02, a partir das 8h



08h00 - Letras Brasileiras (2008)



08h30 - O Bagulho é Doido: Cacá Diegues (2012)



09h00 - Preto no Branco: Cacá Diegues (2016)



09h25 - Tarja Preta: Cacá Diegues (2007)



09h50 - Espelho: Cacá Diegues - Partes 1 e 2 (2010)



10h50 - Sangue Latino: Cacá Diegues (2012)



11h15 - Cinejornal Cacá Diegues



11h30 - A Grande Cidade (1965)



12h55 - Dias Melhores Virão (1989)



14h30 - Deus É Brasileiro (2003)



16h25 - Rolo Extra: Deus É Brasileiro (2004)



16h55 - Tieta Do Agreste (1996)



18h50 - Orfeu (1999)



20h40 - Bye Bye Brasil (1980)



22h25- O Grande Circo Místico (2018)



00h10 - O País do Cinema: O Grande Circo Místico (2017)



00h35 - Xica Da Silva (1976)



02h35 - O Maior Amor Do Mundo (2006)



04h20 - Veja Esta Canção (1993)



06h15 - Rolo Extra: Veja Esta Canção (2005)