Danni Suzuki relembra relacionamento com Ricardo Pereirareprodução Youtube

Publicado 14/02/2025 15:48 | Atualizado 14/02/2025 15:51

Rio - Danni Suzuki e Ricardo Pereira viveram um romance no início dos anos 2000. O casal, que conquistou o público com suas atuações em novelas da Globo, teve um relacionamento de dois anos. Durante uma entrevista ao podcast Papagaio Falante, a atriz falou abertamente sobre os altos e baixos dessa relação. Para Danni, o relacionamento não foi fácil, principalmente por conta das traições de Ricardo.



"Ele me traía bastante. Era falta de maturidade nossa também. A gente noivou muito rápido e foi logo morar junto. Quando ele veio de Portugal para fazer novela aqui, virou o galã do momento, o grande galã. A mulherada caía em cima", afirmou Danni.Apesar das infidelidades de Ricardo, Danni afirmou que nunca traiu em nenhum de seus relacionamentos. Ela associou sua postura à sua criação e ao histórico familiar. A atriz revelou que seu pai traiu sua mãe e teve até uma filha fora do casamento. Para Danni, a sinceridade sempre foi essencial."Eu prefiro falar a verdade do que trair. Eu também não funciono no modelo de uma relação aberta. Sou conservadora", afirmou, deixando claro seu posicionamento sobre fidelidade.