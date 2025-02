Alok e Romana Novais com os filhos, Raika e Ravi - Reprodução/Instagram

Alok e Romana Novais com os filhos, Raika e RaviReprodução/Instagram

Publicado 14/02/2025 21:59

Rio - Nesta sexta-feira, 14, Romana Novais divertiu os seguidores ao compartilhar um diálogo inesperado com sua filha, Raika, de 4 anos. A pequena, fruto de seu casamento com Alok, quis saber por que a mãe escolheu se casar com o DJ. Em resposta, a influenciadora resolveu inverter a pergunta e surpreendeu com a reação da menina.



"Por que a mamãe casou com o papai?", questionou Romana. "Ele é muito educado, inteligente e muito cheiroso!", respondeu Raika. "O papai ele é muito gentil, ajuda as pessoas, é generoso, trata a mamãe igual uma princesa", acrescentou a médica.



Vale lembrar que, além de Raika, Romana e Alok também são pais de Ravi, de 5 anos de idade.