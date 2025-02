A modelo espanhola Victoria Ruiz é apontada como novo affair de Vini Jr. - Reprodução/Instagram

Publicado 14/02/2025 16:36

Rio - A vida do craque do Real Madrid Vini Jr. está movimentada dentro e fora de campo. O jogador parece ter encontrado um novo amor: a modelo espanhola Victoria Ruiz. Ela já foi apontada como affair de Neymar, em 2022, e tem sido vista cada vez mais próxima do atleta brasileiro.

Recentemente, a modelo e influenciadora digital acompanhou de perto o empate do Real Madrid com o Atlético de Madrid, no último sábado (8). Victoria compartilhou fotos do jogo em suas redes sociais, incluindo o momento em que Vini Jr. entrou em campo, e exibiu uma camisa do time autografada pelo jogador, com dedicatória especial.



Apesar de nenhum dos dois ter se pronunciado oficialmente sobre o assunto, os fãs já apontam Victoria como a nova namorada do craque. Seu perfil do Instagram já recebe até alguns comentários torcendo pelo romance.

Atualmente, Victória mora em Miami, tem mais de 280 mil seguidores no Instagram e compartilha fotos de beleza e estilo com seus seguidores.



A fila andou?

Recentemente, foi apontado que Vini Jr. teria reatado com a influenciadora Maju Mazalli, com quem namorou de 2019 a 2021. Apesar de nunca terem assumido publicamente a reconciliação, os rumores ganharam força em outubro de 2024, quando o jogador organizou uma festa de aniversário para a modelo.



Maju Mazalli está no Brasil desde janeiro e não retornou para Madri, o que levantou dúvidas sobre o status do relacionamento.