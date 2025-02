Fernanda Paes Leme e a filha, Pilar - Reprodução / Instagram

Fernanda Paes Leme e a filha, Pilar Reprodução / Instagram

Publicado 14/02/2025 17:54 | Atualizado 14/02/2025 17:55

Rio - Fernanda Paes Leme, de 41 anos, desabafou sobre os desafios que tem enfrentado na carreira após o nascimento da filha, Pilar, de 5 meses, fruto do antigo relacionamento com Victor Sampaio. A apresentadora contou que sente que muitas portas se fecharam desde que se tornou mãe, apesar de reconhecer seus privilégios.



fotogaleria

"Alô, eu tirei um bebê dentro de mim, não meu cérebro", disse a apresentadora em um vídeo publicado nas redes sociais, nesta sexta (14).



"Mesmo com todo privilégio do mundo, de poder desacelerar depois do nascimento da minha filha, eu encontro dificuldade, resistência no mercado de me chamar para trabalhar, de investir nos meus projetos, nas minhas ideias", disse.



Ela destacou que respeita quem decide deixar a carreira para focar na maternidade, mas que esse não é o seu caso. "Ser mãe é maravilhoso, mas não é o suficiente. Queremos trabalhar e também ser reconhecidas por isso".



Fernanda também revelou que tem financiado seus próprios projetos, o que gera ansiedade por não saber se eles irão dar certo. Com isso, ela compartilhou sua intenção de voltar a estudar e continuar investindo em seus trabalhos.