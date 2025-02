Karoline Lima muda visual - Reprodução

Karoline Lima muda visualReprodução

Publicado 14/02/2025 21:21 | Atualizado 14/02/2025 21:22

Rio - Karoline Lima decidiu tomar medidas drásticas contra perfis que têm propagado difamações sobre ela nas redes sociais. Em uma postura firme, a influencer anunciou, nesta sexta-feira (14), que recorrerá à Justiça para processar aqueles que têm feito comentários maliciosos sobre sua vida pessoal. O episódio se intensificou após um recente conflito com Tainá Castro, atual esposa de Léo Pereira, ex-namorado de Karoline. A disputa envolve ainda a filha do ex-casal, Cecília, o que gerou diversas críticas direcionadas a Karoline nas plataformas digitais.

fotogaleria

Karoline usou o X (antigo Twitter) para compartilhar uma solicitação formal enviada à sua equipe jurídica. A solicitação pedia providências legais para a remoção de perfis que estavam divulgando ataques contra ela. "Continuem falando m*rda sobre mim. Vai me ajudar a ter mais prints das pessoas que irão receber uma cartinha misteriosa. Aqui no Twitter está cheio de convocados", disse a influencer, em tom desafiador, em resposta aos ataques virtuais.A influencer também revelou que os advogados envolvidos no caso pediram provas das difamações para dar início ao processo judicial. O objetivo é derrubar as contas que continuam propagando informações falsas e prejudiciais à sua imagem.