Meghan Markle e Príncipe Harry - Reprodução/Instagram

Publicado 14/02/2025 16:36 | Atualizado 14/02/2025 16:39

Rio - Nesta sexta-feira, 14, de Valentine's Day, Dias dos Namorados, Meghan Markle postou pela primeira vez uma foto com o príncipe Harry em sua rede social. Após ficar por cerca de sete anos com a conta desativada, a ex-atriz voltou para a internet em 2025 e agora fez a estreia de um clique com o amado.

Dando um beijo, o casal apaixonado, que já foi alvo de boatos de separação, apareceu sorrindo e curtindo o momento lado a lado. Na legenda, a duquesa de Sussex falou sobre estar com saudade do marido, com que se casou em maio de 2018.

"De volta para casa cuidando de nossos bebês, e sentindo falta do meu valentine, enquanto ele continua nos Jogos Invictus, mudando vidas e lembrando a todos nós do poder de cura e resiliência através desses veteranos incríveis e suas famílias. Além de orgulhosa do meu marido e do que ele criou. Meu amor, comerei hambúrgueres com batatas fritas e peixe com batatas fritas com você para sempre. Obrigada por você, o amor vence. Como sempre, M", declarou-se ela.