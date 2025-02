Patrícia Ramos e o namorado Luiz Fernando Maximiano - Reprodução / Instagram

Patrícia Ramos e o namorado Luiz Fernando MaximianoReprodução / Instagram

Publicado 14/02/2025 14:31

Rio - Patrícia Ramos revelou, na noite da última quinta-feira (13), que não está mais namorando o jogador de futebol Luiz Fernando Maximiano. Em interação com os seguidores nas redes sociais, ela confirmou que está solteira há algum tempo.



fotogaleria

Quando questionada por uma seguidora sobre seu status de relacionamento, a influenciadora respondeu: "Amiga, estou. Já tem um tempinho. Não são dias nem semanas, tem um tempinho que estou solteira. É isso."



O casal havia assumido o namoro em junho de 2024, no Dia dos Namorados. Na época, a apresentadora optou por manter a relação longe dos holofotes. "Não me leve a mal, mas eu não vou botar o currículo dele aqui, eu não vou expor a vida dele em detalhes, como a gente se conheceu, etc., e, não me interpretem mal, tá? É porque eu não sinto vontade mesmo."



"Só expus que estou em um relacionamento porque a gente sai muito, a gente viaja muito, quando estou com ele, gravo stories e aparece um braço, uma perna misteriosa. E quando estou nos lugares com ele, sempre vem alguém para tirar foto, vídeo, e estava percebendo que algumas pessoas estavam filmando nós dois. E por isso decidi expor, mas se não fosse por isso, estaria no off até agora. Não é por nada, não, é só porque perdi o tesão de expor detalhes da minha vida pessoal e isso tem me feito muito bem", declarou.