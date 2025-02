Zezé Motta protagonizou o filme Xica da Silva - Reprodução do Instagram

Publicado 14/02/2025 10:21

Rio - Estrela do filme "Xica da Silva" (1976), Zezé Motta recordou a personagem icônica e do sucesso do longa-metragam, dirigido por Cacá Diegues, em uma publicação feita no Instagram, nesta quinta-feira (13). A atriz de 80 anos compartilhou um clique caracterizada como a protagonista da produção, lembrou os prêmios que conquistou e expressou gratidão ao cineasta, que morreu aos 84 anos, nesta sexta-feira, em decorrência de complicações de uma cirurgia.

"Há 49 anos atrás conseguimos levar mais de três milhões de brasileiros ao cinema - falo de uma época que não existia internet no Brasil, viajamos com Xica da Silva para mais de 10 países e ganhei projeção nacional e internacional com este personagem, levei o troféu de melhor atriz em quase todos os principais festivais de cinema do ano de 1976, entre outros prêmios", escreveu a veterana

"Xica da Silva é, será sempre minha eterna fada madrinha. Foi fundamental para a construção da primeira grande imagem da 'escrava que virou rainha' diante da opinião pública. Em 2025 ela vai marcar presença, viva esta grande mulher que foi Xica. Minha eterna gratidão sempre ao gênio Cacá Diegues por me presentear com essa protagonista", finalizou.