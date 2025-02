Cacá Diegues e Sonia Braga - Reprodução/Instagram

Cacá Diegues e Sonia BragaReprodução/Instagram

Publicado 14/02/2025 17:46

Rio - Sonia Braga usou as redes para homenagear o diretor Cacá Diegues, morto nesta sexta-feira (14). Segundo informou a viúva do cineasta, Renata Almeida Magalhães, ele se internou na quinta, na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, para fazer uma cirurgia de raspagem de próstata, que estava marcada para o sábado, 15 de fevereiro. Estava bem, mas teve uma súbita parada cardíaca que o levou ao óbito.



"Ainda que não tivesse sido cineasta e realizado filmes que ajudaram a compreender o país, como Bye bye Brasil, Cinco Vezes Favela, Xica da Silva, Joanna Francesa e muitos outros, Cacá Diegues já mereceria todas as homenagens do mundo pelo ser humano doce e íntegro que foi ao longo de toda a sua vida. Não bastasse tudo isso, ainda era engraçado, dono de um humor inteligente como poucos."



"Com ele fiz o filme Tieta, e sua filha Flora, que partiu muito cedo, interpretou Tieta criança. Foi um privilégio poder conviver e trabalhar com ele. Cacá era amável e amado por todos. Não transparecia a importância que tinha, imensurável para a cultura brasileira."



"Foi um dos cineastas fundadores do Cinema Novo e responsável pela renovação do cinema nacional nos anos 1980, quando apoiou a realização de filmes populares como Dona Flor. Apesar da nossa distância geográfica, sempre existiu um grande carinho e amizade entre nós."



"Que dia triste… Mando um beijo grande para Renata, seus filhos Julia, Isabel e Francisco, para todos os amigos e familiares".

O filme



"Tieta", filme citado por Sonia, de 1996, o qual foi dirigido por Cacá Diegues, foi inspirado no romance homônimo do escritor Jorge Amado. O longa traz a atriz no papel-título, enquanto Marília Pêra, Cláudia Abreu, Zezé Motta, Jece Valadão e Chico Anysio desempenham os demais papéis principais.

Além de "Tieta", o diretor era conhecido por fazer parte da revolução do cinema brasileiro e entre suas obras estavam os sucessos: "Bye Bye Brasil" (1979) e "Deus é Brasileiro" (2003).

Carlos José Fontes Diegues era um dos cineastas mais renomados do país. Ele nasceu em Maceió no dia 19 de maio de 1940 e se mudou para o Rio de Janeiro aos 6 anos. Passou a infância e adolescência em Botafogo, na Zona Sul.



Ao lado de Glauber Rocha, Leon Hirszman, Paulo Cesar Saraceni, Joaquim Pedro de Andrade e outros cineastas, Diegues foi um dos fundadores do Cinema Novo.