Nando Cunha fala sobre término de relacionamento - Reprodução de Vídeo

Nando Cunha fala sobre término de relacionamento Reprodução de Vídeo

Publicado 14/02/2025 15:57

Rio - Nando Cunha compartilhou um vídeo nesta sexta-feira (14) desabafando sobre o término de seu relacionamento. O ator contou que foi surpreendido com o ponto final na relação e o abandono em um momento complicado de sua vida.

fotogaleria

"Estava vivendo uma tristeza profunda por conta de um relacionamento que acabou. A pessoa que estava comigo cansou. Era uma relação que eu apostava tudo. Eu sou um homem preto, de 58 anos, não sou um padrão de beleza. Fico com o pé atrás. Nunca sei se a pessoa tá comigo porque está com o Fernando ou com o Nando Cunha", disse.