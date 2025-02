Ary Mirelle e João Gomes anunciam gravidez do segundo filho - Reprodução Instagram

Publicado 14/02/2025 12:49 | Atualizado 14/02/2025 12:51

Rio - Ary Mirelle está grávida do segundo filho com o cantor João Gomes. A novidade foi divulgada no Instagram, manhã desta sexta-feira (14), com um registro emocionante. Nas imagens, o casal aparece acompanhado do filho mais velho, Jorge, brincando com uma tinta azul e revelam que estão esperando mais um menino. Nos Stories, a influenciadora digital contou que o bebê se chamará Joaquim. "Prazer", escreveu na legenda.

Internautas comentaram na postagem do casal. "O Jorginho carregando o fardo de ser o irmão mais velho agora", disse um. "Você nasceu pra ser mãe, Ary. Você exerce tão bem esse papel, cuida tão bem de Jorge, sempre tão dedicada a maternidade! Te admiro muito. Que seu segundo filho venha cheio de saúde. Sabemos que amor nunca irá faltar! Jorge foi promovido a irmão mais velho", afirmou outro. "Família linda. Que o Joaquim venha com muita saúde", comentou mais um fã.

O casal está junto desde 2022 e oficializaram a união em 2024, com uma cerimônia no Castelo de Brennand, em Recife, Pernambuco. A celebração contou com a presença de familiares e amigos.