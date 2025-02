Cacá Diegues morre aos 84 anos no Rio - Reprodução do Instagram

Publicado 14/02/2025 09:19 | Atualizado 14/02/2025 09:56

Rio - Vários famosos prestaram homenagens e lamentaram a morte do cineasta Cacá Diegues, conhecido por trabalhos em filmes como "Xica da Silva" (1976), "Bye Bye Brasil" (1980) e "Tieta do Agreste" (1995), nas redes sociais, nesta sexta-feira (14). O diretor faleceu, aos 84 anos, em decorrência de complicações durante uma cirurgia.

"Hoje o cinema brasileiro teve uma perda irreparável, meu querido amigo de anos Cacá Diegues nos deixou. Uma pessoa com um talento incrível em criar e dirigir. Sua contribuição no cinema ficará na história para as próximas gerações. Ser dirigida por você no filme "Deus Ainda é Brasileiro", que ainda nem estreou, foi uma honra!!! Que Deus possa lhe receber de braços abertos", afirmou Neusa Borges.

Lúcia Veríssimo citou a importância que a obra "Bye Bye Brasil" tem em sua vida. "Foi um marco na minha paixão pelo cinema e me abriu o Brasil profundo de forma inimaginável. Foi a partir desse filme que meu interesse em olhar esse país a partir de suas entranhas e de seus personagens, que foram retratados magistralmente pelo olhar de Caca Diegues e na música de Chico Buarque se solidificaram. Tive diversos encontros com Cacá, principalmente na casa de Caetano Veloso, onde era frequentador assíduo. Em todos esses encontros, o prazer de encontrar a doçura e brilhantismo desse homem foram de muito prazer. Lamento profundamente que saia de cena o último representante do Cinema Novo. Perde a cultura, perde o país e perdemos nós brasileiros. Obrigada, Cacá, por tanto".

Orlando Morais também homenageou o diretor. "Acordei com a triste notícia de que o nosso Cacá Diegues pegou um trem para as estrelas… Cacá nasceu na minha amada Alagoas, aquele mar azul, nos trouxe o mais azul dos cineastas do mundo. Deus é Brasileiro de ter permitido o nosso Cacá nascer nascer aqui. A visão social do Cacá foi um aprendizado constante… Me lembro com muito amor e carinho das nossas andanças por Paris. Cacá, obrigado por ter me ensinado tanto… Grande pensador, grande ser humano, grande amigo. Renata e família, beijo no coração de vocês", escreveu.

Confira o que mais famosos disseram:

Gilberto Gil, cantor: "Descanse em paz, grande amigo imortal Cacá Diegues".

José de Abreu, ator: "Grande Cacá Diegues, que nos deixa hoje. RIP CACÁ".

Claudio Cinti, ator: "O Brasil perde, o cinema brasileiro perde, a cultura perde, todos nós perdemos com a partida deste gigante. Aplausos de pé a Cacá Diegues".

Lúcio Mauro Filho, ator e músico: "Cacá Diegues partiu para eternidade dando Bye Bye ao Brasil que tão bem retratou nas telas. Um dos maiores cineastas da nossa história , fundador do Cinema Novo, querido por todos! 'Cinco Vezes Favela', 'Ganga Zumba', 'Xica da Silva', 'Um Trem Para as Estrelas', 'Deus é Brasileiro'… São tantas obras que atravessaram os tempos, sem falar no clássico 'Bye Bye Brasil', retrato fiel de qualquer artista que já mambembou por esse país que a gente acha que conhece. Cacá nos ajudou a decifra-lo. Meus sentimentos a família, amigos e admiradores desse grande brasileiro! Obrigado Cacá! Tu és eterno!".