Pietro Antonelli posta vídeo de cueca - Reprodução Instagram

Pietro Antonelli posta vídeo de cuecaReprodução Instagram

Publicado 14/02/2025 09:20 | Atualizado 14/02/2025 09:44

Rio - Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, Pietro Antonelli, de 19 anos, recebeu elogios de internautas ao aparecer de cueca em um vídeo publicado no Instagram. No registro, o jovem se arrumou, em frente a câmera, fazendo pose e mostrou o look que escolheu. "Esse look teve que vir para o feed", escreveu na legenda.

fotogaleria

Não demorou muito para os seguidores comentarem a postagem de Pietro. "Lindo, gato, maravilhoso e perfeito", disse um. "Perfeito demais esse tanquinho", afirmou outro. "Bendita seja a união de Murilo e Giovanna! Porque meu Deus! Só artista mesmo para gerar arte", comentou mais um fã.

Recentemente, Giovanna e Murilo viajaram juntos e apareceram, nas redes sociais, curtindo um dia de praia em Tulum, no México. No registro também aparece o marido da atriz, o diretor Leonardo Nogueira, com quem Antonelli teve as gêmeas Antônia e Sofia, 13. O ex-casal mantém uma relação de amizade.