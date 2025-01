Murilo Benício viaja com Giovanna Antonelli e brinca: ’De férias com o ex’ - Reprodução / Instagram

Publicado 05/01/2025 09:02

Rio - Neste sábado (4), Murilo Benício, de 53 anos, divertiu os seguidores ao compartilhar uma foto viajando com Giovanna Antonelli, de 48, com quem foi casado por três anos. O ex-casal é pai de Pietro, 19, e mantém uma relação de amizade.

"De férias com o ex", brincou o ator na legenda da publicação. A frase faz menção ao reality show da MTV. Os amigos aparecem aproveitando um dia de praia em Tulum, no México. No registro também aparece o marido da atriz, o diretor Leonardo Nogueira, com quem Antonelli teve as gêmeas Antônia e Sofia, 13.

Vale lembrar que o ex-casal protagonizou a novela da TV Globo "O Clone (2001)". Murilo também é pai de Antônio, 28, fruto da antiga união com a atriz Alessandra Negrini.

Famosos e internautas reagiram nos comentários da publicação. "De férias com o ex é genial", disse Isabel Teixeira. "Amo", expressou Claudia Raia, entre risos. "Amei a legenda", opinou uma usuária do Instagram. "Gente, é muita evolução espiritual, viu? Que lindos", elogiou outra pessoa.

Na mesma rede social, Giovanna mostrou detalhes da viagem. "Passar o ano novo em Tulum foi como recarregar as energias no melhor estilo: dias de sol e aquela 'vibe' única que só o México tem", escreveu a atriz. Ela compartilhou diversos registros de elementos culturais do país, além de posar de biquíni curtindo as praias paradisíacas.