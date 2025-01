'Ainda Estou Aqui' disputa o prêmio de melhor filme estrangeiro - TV Globo / Alile Dara Onawale

Publicado 05/01/2025 23:30 | Atualizado 05/01/2025 23:32

"Ainda Estou Aqui" não levou, na noite deste domingo (5), o Globo de Ouro na categoria Filme em Língua Não Inglesa. O prêmio foi para "Emilia Pérez", dirigido pelo francês Jacques Audiard. Celebrada em Los Angeles, nos Estados Unidos, a cerimônia premia os melhores filmes e programas de TV da temporada.

Além de "Ainda Estou Aqui" e "Emilia Pérez", "Tudo o que Imaginamos como Luz", "A Semente do Fruto Sagrado", "A Garota da Agulha" e "Vermiglio" também concorriam na categoria. O musical é uma comédia estrelada por Zoë Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Adriana Paz e Édgar Ramírez. O longa conta a história de uma chefe do narcotráfico mexicano que, com a ajuda de uma advogada, consegue realizar a cirurgia de redesignação de gênero.

'Ainda Estou Aqui'



Dirigido pelo cineasta Walter Salles, o longa retrata a história de Rubens e Eunice Paiva. O filme mostra a força da advogada e militante pelos direitos humanos após o marido ser levado por membros da Ditadura Militar. A luta de Eunice foi um marco na história da redemocratização brasileira, já que ela conseguiu, anos após o desaparecimento de Rubens, que o Estado emitisse a certidão de óbito do ex-deputado.



A história é inspirada no livro de mesmo nome, escrito por Marcelo Rubens Paiva. Publicado em 2015, a biografia é uma homenagem para Eunice, mãe do escritor e dramaturgo.