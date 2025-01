Preta Gil enviou mensagem carinhos aos fãs - Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2025 22:33 | Atualizado 05/01/2025 22:58

Rio - Preta Gil, de 50 anos, enviou uma mensagem aos seguidores, neste domingo (5), em meio a recuperação da cirurgia para retirada de tumores realizada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

"Boa semana para vocês", desejou a artista nos Stories.

No último dia de 2024, Preta emocionou os fãs ao anunciar que havia deixado a UTI . "Amores, nesse fim de ano, venho dar a notícia de que saí da UTI! Meu coração está cheio de alegria por ter ao meu lado pessoas tão especiais, que me enchem de amor todos os dias e me fazem querer viver cada dia mais. E a felicidade foi em dobro: recebi essa homenagem tão linda e generosa da minha amada irmã Ivete Sangalo em Copacabana. Te amo e amo todos vocês que estão me enviando energias positivas todos os dias!", escreveu a artista.

A cantora passou o Réveillon na companhia do pai, Gilberto Gil, pela irmã Bela Gil, pela neta Sol de Maria e pelo amigo Gominho.

Luta contra o câncer

Preta Gil foi diagnosticada com um tumor no intestino em janeiro de 2023, mas anunciou a remissão da doença no final do mesmo ano. Contudo, em agosto de 2024, exames de monitoramento revelaram o retorno do câncer, com dois tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio. A cirurgia realizada em dezembro foi um procedimento extenso para a retirada dessas novos tumores, começando às 6h do dia 19 e terminando às 3h do dia 20.