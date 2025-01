Drag queen The Vivienne - Reprodução/Instagram

Drag queen The VivienneReprodução/Instagram

Publicado 05/01/2025 18:18

Rio - James Lee Williams, vencedor da 1ª temporada do reality show RuPaul's Drag Race UK (2019), morreu aos 32 anos. O falecimento de The Vivienne, como era conhecido no mundo drag, foi comunicado neste domingo (05) por Simon Jones, representante do artista. A causa da morte não foi divulgada.

fotogaleria "É com imensa tristeza que vos informamos que o nosso querido James Lee Williams - The Vivienne, faleceu este fim de semana. James era uma pessoa incrivelmente amada, calorosa e incrível. Sua família está de coração partido com a perda de seu filho, irmão e tio", disse em nota.

"Eles estão tão orgulhosos das coisas maravilhosas que James alcançou em sua vida e carreira. Não divulgaremos mais nenhum detalhe. Pedimos, por favor, que seja dado à família de James o tempo e a privacidade de que necessita para processar o luto."