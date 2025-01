Paula Toller anuncia nascimento de neta - Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2025 15:00

Rio - Nasceu Maya Toller Moreira de Farias, a primeira neta da cantora Paula Toller, de 62 anos de idade, e do cineasta Lui Farias, de 66, pais de Gabriel Farias, de 34. A pequena veio ao mundo no dia 4 de janeiro de 2025, em São Paulo, fruto do relacionamento do filmmaker com Maria Fernanda Moreira.



"Mãe e filha passam bem, o casal e os familiares estão muito felizes!", diz comunicado enviado pela família.

Gabriel tem acompanhado a mãe na turnê que ela faz pelo Brasil e dirigiu o clipe "Eu amo brilhar".



Ele seguiu os passos do pai no audiovisual. Após morar na Alemanha, voltou ao Brasil e agora também é sócio de uma produtora.