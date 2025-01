Klara Castanho - Reprodução/Instagram

Klara Castanho Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2025 16:05

Rio - Klara Castanho arrancou elogios dos seguidores, neste domingo (05), ao compartilhar fotos curtindo o dia ensolarado na piscina. De biquíni verde e óculos escuros, a atriz de 24 anos posou para os cliques sentada em uma espreguiçadeira.

fotogaleria Os fãs da artista deixaram comentários na postagem. "Check no bronze", disse um internauta. "Linda demais", afirmou outro. "Brilha mais que o sol", exaltou um terceiro.

Klara Castanho também aproveitou para interagir com os seguidores nos Stories e falou sobre o processo de transformação em Eugênia, sua personagem em "Garota do Momento", novela das 18h da TV Globo. Na trama, a jovem foi vítima de um acidente doméstico e ficou com queimaduras nos braços.

"Me perguntaram porque as cicatrizes são só na parte de cima, mas é porque a direção decidiu assim. Então fazemos as queimaduras até o cotovelo. Com três meses de gravação eu devo ter feito umas 5 ou 6 vezes no máximo", contou.