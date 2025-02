Drayson Menezzes - Reprodução/Instagram

Drayson Menezzes Reprodução/Instagram

Publicado 14/02/2025 20:09 | Atualizado 14/02/2025 20:14

Rio - Drayson Menezzes começou 2025 com tudo. Após uma participação especial em Garota do Momento, o ator agora vive um papel de destaque em Beleza Fatal, a primeira novela original da HBO Max. Seu personagem tem ganhado cada vez mais espaço na trama, e a repercussão do público tem sido positiva.



Na trama, escrita por Raphael Montes, Herson Capri vive Átila Argento, um cirurgião plástico que é dono de uma clínica de prestígio e pai de Benjamin Argento (Caio Blat). Apesar de se apresentar como um homem machista e preconceituoso, ele mantém um caso amoroso secreto com Marcelo (Drayson Menezzes), que trabalha em seu consultório.

Dividir cenas com um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira foi uma experiência enriquecedora para Drayson. "Foi ótimo! Muito legal poder trocar com um ator da magnitude dele. O Herson é um lorde, extremamente educado, profissional e uma pessoa muito leve... Foi a primeira vez dele fazendo par com outro homem, mas tiramos isso de letra. Ele é muito comprometido com o trabalho, e eu também. Foi uma parceria leve, fácil e gostosa”, apontou o ator.

O sucesso da novela já tem refletido no retorno do público. “A repercussão não poderia ser melhor! A novela é um sucesso absoluto! Meu personagem começa a ter mais espaço nos próximos episódios, mas só com esse início da história dele eu já venho recebendo muito carinho. Recebo muitas mensagens falando sobre o casal. Uns falam pra tomar cuidado com o Átila, outros dizem que acham o casal fofo. Tem quem diga que o Átila é um daddyzão (risos). Ou também quem comente as cenas de nudez, claro… fazer o quê?! (risos).”



Mesmo com o ritmo intenso das gravações, o ator conta que a equipe tornou tudo mais fluido e respeitoso, especialmente em cenas mais delicadas. “Eu gravei algumas cenas de nudez, o que até poderia ter sido um desafio se a equipe não fosse tão respeitosa e acolhedora.”

Para ele, a maior dificuldade foi a complexidade do projeto e a necessidade de gravar cenas fora da ordem cronológica. “Isso é muito comum em séries e filmes, mas no caso de Beleza Fatal estamos falando de uma história mais longa e complexa, são 40 episódios. Às vezes, podia rodar no mesmo dia cenas do episódio 6 e do 30 e poucos, por exemplo. Por isso, precisávamos entender bem a trajetória dos personagens, o que estava acontecendo na novela no momento da cena que estávamos gravando. É um desafio, mas acho um processo gostoso de estudo.”