Kaique Torres com a esposa, Bianca Medeiros, e as filhas Lavínia e Laura - Reprodução/Divulgação

Kaique Torres com a esposa, Bianca Medeiros, e as filhas Lavínia e Laura Reprodução/Divulgação

Publicado 13/02/2025 20:39 | Atualizado 13/02/2025 20:49

Rio - O influenciador Kaique Torres, conhecido por sua atuação no universo digital e pelo trabalho ao lado de Tiago Nigro no PrimoCast, compartilhou detalhes sobre a paternidade e como essa experiência transformou sua vida. Pai de duas meninas, Lavínia Vasti, de um ano, e de Laura Vasti de dois meses, frutos do seu casamento com a dentista Bianca Medeiros, ele admite ser um pai coruja e até um pouco ciumento, mas destaca o aprendizado constante que a convivência com as filhas proporciona.



“Ser pai de menina é um desafio e, ao mesmo tempo, um presente. A gente aprende a ver o mundo de uma forma mais sensível e cuidadosa. Eu sou ciumento, confesso, mas tento sempre equilibrar isso para que elas tenham liberdade e confiança”, revela Kaique.



O influencer, que tem mais de 250 mil seguidores nas redes sociais, compartilha frequentemente momentos ao lado das filhas, mostrando a rotina, brincadeiras e os desafios da criação. Para ele, a paternidade é um exercício diário de crescimento. “Elas me ensinam sobre paciência, amor incondicional e, principalmente, sobre a importância de dar exemplo. Sei que tudo o que eu fizer agora vai refletir no futuro delas”, reflete.



Mesmo com a agenda cheia, Kaique faz questão de estar presente em todos os momentos importantes. “Não importa o quão ocupado eu esteja, sempre arranjo tempo para estar com elas. Quero que saibam que podem contar comigo para tudo”, afirma.