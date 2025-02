Cezar Black atualizou as notícias sobre a saúde de Rocco - Reprodução/Instagram

Cezar Black atualizou as notícias sobre a saúde de Rocco Reprodução/Instagram

Publicado 13/02/2025 17:59 | Atualizado 13/02/2025 18:22

Rio - Cezar Black atualizou o estado de saúde do cachorro de estimação, Rocco, nesta quinta-feira (13). O ex-BBB revelou, em janeiro, que o animal foi diagnosticado com Sarcoma ósseo e precisou amputar a pata esquerda

fotogaleria "Odeio vir aqui trazer notícias ruins. Infelizmente o Rocco teve uma piora no quadro dele. A gente está indo para a segunda semana de pós da primeira semana de quimioterapia. [..] No raio-x, estava muito confiante que iria dar tudo certo. O resultado veio com duas imagens sugestivas de metástase pulmonar", disse.

O enfermeiro mencionou as complicações no tratamento e o cansaço sentido por Rocco. "O exame laboratorial também veio com alteração ali no leucograma. Veio com provável sinal de uma possível infecção. No ultrassom ele veio também com inflamação hepática. O Rocco não está bem. No início dessa semana ele está com uma dificuldade muito grande de conseguir andar. Mais fraquinho", lamentou.

Cezar agradeceu as mensagens de carinho dos seguidores e garantiu que seguirá buscando a recuperação do animal de estimação. "Independente do que eu goste ou do trabalho que isso venha a dar, eu não vou abandonar o Rocco, porque ele nunca me abandonou também. Quando eu sentir que há sinais de sofrimento nele, eu reavalio essa opção. Mas, enquanto isso, continuarei lutando", disse.