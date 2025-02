Adriana Birolli e o noivo Ivan Zettel - Reprodução / Instagram

Publicado 13/02/2025 16:03 | Atualizado 13/02/2025 16:04

Rio - Adriana Birolli revelou que está nos preparativos para seu casamento com o diretor Ivan Zettel. Nas redes sociais, a atriz contou que a cerimônia será realizada no segundo semestre deste ano e está animada para essa nova fase da vida.



"Vou me casar! Meu novo projeto para 2025! Eu sei que vai ser lindo, mas também sei que vai dar muito trabalho! E o primeiro passo, pra mim, foi escolher quem vai estar do meu lado pra me ajudar", compartilhou ela nesta quinta-feira (13).



A artista e o diretor estão juntos desde 2020 e ficaram noivos no final de 2023, mas somente agora conseguiram se dedicar ao planejamento do grande dia. "Ano passado eu e Ivan não conseguimos parar para pensar nesse assunto, muito trabalho. E agora, no começo deste ano, tomamos a decisão de casar em 2025, no segundo semestre."



"Será um trabalho grande, casamento gera muita expectativa, são muitas decisões para tomar a respeito, muitas escolhas, então estou apenas começando", comentou.